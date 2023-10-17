Усольцева Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Ульяновна
Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Усольцев Никита Ульянович
Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Ульяновна
Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Усольцев Игнатий Ульянович
Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно