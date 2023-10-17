Усольцева Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Ульяновна

Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Усольцев Никита Ульянович

Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Ульяновна

Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Усольцев Игнатий Ульянович

Отец ребёнка: Усольцев Ульян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Ульян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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