Уткина Анна Ивлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Уткин Андрей Савельев
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Место жительства
Неизвестно
Богдарня, Петушинский р-н
Смерть
Неизвестно