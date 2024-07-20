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Каштанова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

20.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1857

Сын: Каштанов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.10.1858

Сын: Каштанов Димитрий Васильевич

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1862

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович

Смерть
20.03.1864

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