Каштанова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти20.03.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1857
Сын: Каштанов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.10.1858
Сын: Каштанов Димитрий Васильевич
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1862
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Каштанов Василий Степанович
Смерть
20.03.1864