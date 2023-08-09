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Бакланов Иван Осипович
Бакланов Иван Осипович
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1877
Дата смерти
1878
Пол
Мужской
Отец
Бакланов Осип Васильевич
1852 г.р.
Мать
Бакланова (Климова) Агриппина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Бакланов Осип Васильевич
Мать:
Бакланова Агриппина Петровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1878
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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