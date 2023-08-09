Бакланов Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакланов Иван Осипович

Бакланов Иван Осипович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бакланов Осип Васильевич

Мать: Бакланова Агриппина Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1878
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд