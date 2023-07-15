Плаксина Ульяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Ульяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1820

Дочь: Плаксина Параскева Илларионовна

Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1822

Сын: Плаксин Ермил Илларионович

Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1824

Сын: Плаксин Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Плаксина Феодосия Илларионовна

Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Илларион Павлович

Смерть
Неизвестно