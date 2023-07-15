Плаксина Ульяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1820
Дочь: Плаксина Параскева Илларионовна
Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1822
Сын: Плаксин Ермил Илларионович
Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович
Рождение ребёнка
09.03.1824
Сын: Плаксин Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Плаксина Феодосия Илларионовна
Отец ребёнка: Плаксин Илларион Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно