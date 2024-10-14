Василий Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Львович

Василий Львович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Леонтий

Мать: Евдокия Флоровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Лев Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Федот Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иуда Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Меланья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Герасим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.