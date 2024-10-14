Василий Львович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Леонтий
Мать: Евдокия Флоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лев Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Федот Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иуда Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Меланья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Герасим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно