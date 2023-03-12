Грань Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грань Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1927

Дата смерти

17.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1949

Жена: Грань Татьяна Вадимовна

Рождение ребёнка
08.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грань Татьяна Вадимовна

Рождение ребёнка
26.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грань Татьяна Вадимовна

Смерть
17.01.1990
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