Грань Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1927
Дата смерти17.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1949
Жена: Грань Татьяна Вадимовна
Рождение ребёнка
08.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грань Татьяна Вадимовна
Рождение ребёнка
26.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грань Татьяна Вадимовна
Смерть
17.01.1990