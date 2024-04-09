Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1821
Дочь: (Ермолаев) Пераскева Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Ермолаева) Анна Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
16.08.1823
Дочь: Ермолаева (Ермолаева) Васса Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
17.03.1825
Сын: Ермолаев Артемий Трофимов
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
06.09.1826
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
11.10.1827
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
18.09.1829
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
02.09.1831
Дочь: (Ермолаева) Анна Трофимова
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
?.04.1832
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
23.07.1837
Сын: Ермолаев Андриан Трофимов
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ермолаев Федосей Трофимов
Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов
Смерть
Неизвестно