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Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Трофим Семенов

Рождение ребёнка
11.10.1821

Дочь: (Ермолаев) Пераскева Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Ермолаева) Анна Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.08.1823

Дочь: Ермолаева (Ермолаева) Васса Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1825

Сын: Ермолаев Артемий Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.09.1826

Сын: Ермолаев Иосиф Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.10.1827

Сын: Ермолаев Логин Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.09.1829

Сын: Ермолаев Сергий Трофим

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.09.1831

Дочь: (Ермолаева) Анна Трофимова

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.04.1832

Сын: Ермолаев Семен Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.07.1837

Сын: Ермолаев Андриан Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ермолаев Федосей Трофимов

Отец ребёнка: Ермолаев Трофим Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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