Кондаурова (Бельская) Галина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаурова (Бельская) Галина Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1953

Отец: Бельский Прохор Иванович

Мать: Бельская Любовь Матвеевна

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