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Кондаурова (Бельская) Галина Прохоровна
Кондаурова (Бельская) Галина Прохоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1953
Пол
Женский
Отец
Бельский Прохор Иванович
Мать
Бельская (Савина) Любовь Матвеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1953
Отец:
Бельский Прохор Иванович
Мать:
Бельская Любовь Матвеевна
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