Бельский Прохор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельский Прохор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1953

Дочь: Кондаурова Галина Прохоровна

Мать ребёнка: Бельская Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельский Юрий Прохорович

Мать ребёнка: Бельская Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельская Надежда Прохоровна

Мать ребёнка: Бельская Любовь Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельская Любовь Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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