Бобровский Алексей Меркулович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1815
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Бобровский Меркул Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бобровский Ермолай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Медведева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1815