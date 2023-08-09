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Бобровский Алексей Меркулович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Бобровский Меркул Алексеевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Бобровский Ермолай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Медведева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1815
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область