Деомидова (Авраамова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1881 ст.
Дочь: Деомидова-Александрова Дарья Данииловна
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1884 ст.
Сын: Деомидова Иустина Данииловна
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.
Дочь: Деомидова Ксения Данииловна
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.
Сын: Деомидов Андрей Данилович
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1890 ст.
Дочь: Деомидова Марфа Данииловна
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1898 ст.
Сын: Деомидов Георгий Даниилович
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.
Дочь: Деомидова Екатерина Данииловна
Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович
Смерть
Неизвестно