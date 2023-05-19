Деомидова (Авраамова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деомидова (Авраамова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1880 ст.

Муж: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1881 ст.

Дочь: Деомидова-Александрова Дарья Данииловна

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1884 ст.

Сын: Деомидова Иустина Данииловна

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.

Дочь: Деомидова Ксения Данииловна

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1888 ст.

Сын: Деомидов Андрей Данилович

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.08.1890 ст.

Дочь: Деомидова Марфа Данииловна

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1898 ст.

Сын: Деомидов Георгий Даниилович

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.

Дочь: Деомидова Екатерина Данииловна

Отец ребёнка: Деомидов Даниил Петрович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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