Карлова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Иван Козьмин

Рождение ребёнка
До 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Иван Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Иван Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Иван Козьмин

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Иван Козьмин

Смерть
Неизвестно
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