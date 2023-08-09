Лукоянова (Жданова) Иратоида (Ирина) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова (Жданова) Иратоида (Ирина) Васильева

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1815

Отец: Жданов Василий Димитриев

Мать: Жданова Анна Григорьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
31.01.1838

Муж: Лукоянов Платон Антониев

Рождение ребёнка
29.04.1839

Сын: Лукоянов Яков Платонов

Отец ребёнка: Лукоянов Платон Антониев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1840

Дочь: Соломония Платонова

Отец ребёнка: Лукоянов Платон Антониев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно