Лукоянова (Жданова) Иратоида (Ирина) Васильева
Место рождения
Дата рождения13.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1815
Отец: Жданов Василий Димитриев
Мать: Жданова Анна Григорьева
Бракосочетание
31.01.1838
Рождение ребёнка
29.04.1839
Отец ребёнка: Лукоянов Платон Антониев
Рождение ребёнка
31.07.1840
Дочь: Соломония Платонова
Отец ребёнка: Лукоянов Платон Антониев
Смерть
Неизвестно