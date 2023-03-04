Рудин Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Рудин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Рудин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Рудина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудина Марина
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710