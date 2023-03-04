Рудин Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудин Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Рудин Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Рудин Евдоким Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Рудин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Рудина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудина Марина

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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