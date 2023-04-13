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Шевнин Михаил Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шевнин Прокоп Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шевнин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Шевнин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шевнин Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шевнин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Степанида Денисовна

Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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