Шевнин Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Шевнин Прокоп Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шевнин Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шевнин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Шевнина Степанида Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно