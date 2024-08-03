Скоробогатько Макрина Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Галич (Скоробогатько) Ирина Тарасовна
Отец ребёнка: Скоробогатько Тарасий Моисеевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Каруковец (Скоробогатько) Акулина Тарасовна
Отец ребёнка: Скоробогатько Тарасий Моисеевич
Рождение ребёнка
02.06.1878 ст.
Сын: Скоробогатько Митрофан Тарасович
Отец ребёнка: Скоробогатько Тарасий Моисеевич
Смерть
После 1878