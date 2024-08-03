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Скоробогатько Макрина Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Тарасий Моисеевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Галич (Скоробогатько) Ирина Тарасовна

Отец ребёнка: Скоробогатько Тарасий Моисеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Каруковец (Скоробогатько) Акулина Тарасовна

Отец ребёнка: Скоробогатько Тарасий Моисеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1878 ст.

Сын: Скоробогатько Митрофан Тарасович

Отец ребёнка: Скоробогатько Тарасий Моисеевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1878
Покровское, Чернігівська область

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