Рублева (Чуркина) Ксения Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Чуркина) Ксения Александрова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Чуркин Александр Николаев

Мать: Чуркина Анастасия Гаврилова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Рублев Петр Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.08.1894

Сын: Рублев Сергей Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1895

Сын: Рублев Косма Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Христиния Петрова

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Рублев Иван Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.03.1904

Дочь: Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1910

Сын: Рублев Тимофей Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Рублев Алексей Петров

Отец ребёнка: Рублев Петр Александров

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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