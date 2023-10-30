Рублева (Чуркина) Ксения Александрова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
10.11.1893
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.08.1894
Сын: Рублев Сергей Петров
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
01.11.1895
Сын: Рублев Косма Петров
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Христиния Петрова
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
24.09.1901
Сын: Рублев Иван Петров
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
11.03.1904
Дочь: Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
07.02.1910
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Рождение ребёнка
26.02.1911
Отец ребёнка: Рублев Петр Александров
Смерть
Неизвестно