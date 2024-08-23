Уланова Фёкла Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уланов Данила Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1874
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Рождение ребёнка
13.03.1877
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Рождение ребёнка
13.04.1883
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Рождение ребёнка
24.08.1884
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Рождение ребёнка
04.02.1887
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Рождение ребёнка
03.08.1889
Дочь: (Уланова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Рождение ребёнка
03.11.1891
Дочь: (Уланова) Елизавета Даниловна
Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич
Смерть
Неизвестно