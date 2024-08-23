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Уланова Фёкла Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Данила Ильич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1874

Сын: Уланов Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1877

Сын: Уланов Василий Данилович

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1883

Сын: Уланов Георгий Данилович

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1884

Сын: Уланов Иван Данилович

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1887

Сын: Уланов Василий Данилович

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1889

Дочь: (Уланова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1891

Дочь: (Уланова) Елизавета Даниловна

Отец ребёнка: Уланов Данила Ильич

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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