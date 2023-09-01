Brainin (Kaplunova) Oda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Brainin (Kaplunova) Oda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Дети

1890 г.р.
1893 г.р.
1896 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kaplunov Yerukhim

Мать: Kaplunov 2nd wife

Рождение ребёнка
1890

Сын: Brainin Isaac

Отец ребёнка: Brainin Sholom

Рождение ребёнка
1893

Сын: Brainin Samuil

Отец ребёнка: Brainin Sholom

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Raisa

Отец ребёнка: Brainin Sholom

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Brainin Israel

Отец ребёнка: Brainin Sholom

Работа или профессия
Неизвестно
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