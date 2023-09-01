Brainin (Kaplunova) Oda
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Kaplunov Yerukhim
Мать: Kaplunov 2nd wife
Рождение ребёнка
1890
Сын: Brainin Isaac
Отец ребёнка: Brainin Sholom
Рождение ребёнка
1893
Сын: Brainin Samuil
Отец ребёнка: Brainin Sholom
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Raisa
Отец ребёнка: Brainin Sholom
Рождение ребёнка
1898
Сын: Brainin Israel
Отец ребёнка: Brainin Sholom
Работа или профессия
Неизвестно