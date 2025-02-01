Коваль (Манасуева) Феодосия Савельевна
Место рожденияБузулукский уезд Оренбургской губернии
Дата рождения25.04.1912
Дата смерти15.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бузулукский уезд Оренбургской губернии
Бузулукский уезд Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1936
Дочь: (Коваль) Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.04.1940
Дочь: Немшилова (Коваль) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1942
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1944
Дочь: Сальникова (Коваль) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
22.07.1948
Сын: Коваль Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Казахстан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1956
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Смерть
15.10.1979
Токмак, Киргизия
Токмак, Киргизия