Коваль (Манасуева) Феодосия Савельевна 25.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль (Манасуева) Феодосия Савельевна

Коваль (Манасуева) Феодосия Савельевна

avatar

Место рождения

Бузулукский уезд Оренбургской губернии

Дата рождения

25.04.1912

Дата смерти

15.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулукский уезд Оренбургской губернии
Бузулукский уезд Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.09.1936

Дочь: (Коваль) Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1940

Дочь: Немшилова (Коваль) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.02.1942

Сын: Коваль Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.07.1944

Дочь: Сальникова (Коваль) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
22.07.1948

Сын: Коваль Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Казахстан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1956

Сын: Коваль Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Смерть
15.10.1979
Токмак, Киргизия
Токмак, Киргизия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.