Кокшарова Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1941
Дата смерти14.07.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1941
Отец: Кокшаров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинич Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Ильинич Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинич Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Ильинич Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинич Леонид
Смерть
14.07.1988