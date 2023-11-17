Кокшарова Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1941

Дата смерти

14.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1941

Отец: Кокшаров Алексей

Мать: Шапошникова Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинич Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Ильинич Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинич Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Ильинич Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинич Леонид

Смерть
14.07.1988
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