Семенова Алла Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Алла Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адоров Константин Густавович

Мать: Адорова Галина Никитична

Рождение ребёнка
05.05.1982

Сын: Трегубенко Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Трегубенко Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.08.1983

Дочь: Силякова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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