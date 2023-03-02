Семенова Алла Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1982
Сын: Трегубенко Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Трегубенко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1983
Дочь: Силякова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: не указан