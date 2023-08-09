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Акифьев Анатолий Николаевич

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

23.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Акифьев Николай Иосифович

Мать: Акифьева Дария Ивановна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
17.01.1943
Куркинский район, Тульская область, РСФСР, СССР
Род войск: Стрелковая дивизия 330 Воинское звание: Сержант Должность: Командир отделения
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
23.07.1944
Шембелевцы, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
23.07.1944
Шембелевцы, Гродненский район, Гродненская область
Причина смерти: Убит на переправе р. Неман | ЦАМО