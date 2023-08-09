Акифьев Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти23.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Акифьев Николай Иосифович
Мать: Акифьева Дария Ивановна
Военная служба
17.01.1943
Куркинский район, Тульская область, РСФСР, СССР
Род войск: Стрелковая дивизия 330 Воинское звание: Сержант Должность: Командир отделения
Место жительства
Неизвестно
Похороны
23.07.1944
Смерть
23.07.1944
Причина смерти: Убит на переправе р. Неман | ЦАМО