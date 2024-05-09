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Еремин Алексей Иванов

Место рождения

Нюхоловская

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Еремин Иван Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Еремин Максим Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Еремин Степан Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Усть-Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Еремин Григорий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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