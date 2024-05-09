Еремин Алексей Иванов
Место рожденияНюхоловская
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Еремин Иван Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Усть-Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно