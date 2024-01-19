Ерегина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
14.04.1866 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#6
Рождение ребёнка
01.05.1872 ст.
Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#203
Рождение ребёнка
17.06.1872 ст.
Сын: Ерегин Александр Агапович
Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич
Запись № 17 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#237
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.
Дочь: Матрона Агаповна
Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич
Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#49
Смерть
Неизвестно