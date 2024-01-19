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Ерегина Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1866 ст.

Сын: Ерегин Федор Агапович

Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#6
Рождение ребёнка
01.05.1872 ст.

Сын: Ерегин Николай Агапович

Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#203
Рождение ребёнка
17.06.1872 ст.

Сын: Ерегин Александр Агапович

Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 17 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#237
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.

Дочь: Матрона Агаповна

Отец ребёнка: Ерегин Агапий Леонтьевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#49
Смерть
Неизвестно
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