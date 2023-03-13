Аксинья Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

1735 г.р.
1735 г.р.
1740 г.р.
1741 г.р.
1742 г.р.
1743 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Естифеевъ Родионъ

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Салова Ирина

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Сын: Осипъ Дмитревъ

Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Естифеевъ Дмитрей

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