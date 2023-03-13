Аксинья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Рождение ребёнка
1741
Сын: Естифеевъ Родионъ
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Салова Ирина
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756
Сын: Осипъ Дмитревъ
Отец ребёнка: Естифеевъ Дмитрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Естифеевъ Дмитрей