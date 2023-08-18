Шабанов Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанов Яков Васильевич

Шабанов Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шабанов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Шабанова Соломея Федоровна

Место жительства
С 1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 №11627 отчислен сей же волости деревню Костылеву
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 №11627 отчислен сей же волости деревню Костылеву
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Соломея Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно