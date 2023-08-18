Шабанов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шабанов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Шабанова Соломея Федоровна
Место жительства
С 1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 №11627 отчислен сей же волости деревню Костылеву
Место жительства
До 1852
По Указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 №11627 отчислен сей же волости деревню Костылеву
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно