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Рюмшин Андрей Васильевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1856

Сын: Рюмшин Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Рюмшина Акилина Архиповна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Овчинникова Мавра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмшина Акилина Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюмшин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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