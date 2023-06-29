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Чужиков Афиноген Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Чужиков Василий Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1824

Жена: Чужикова Анастасия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Чужикова Марфа Афиногеновна

Мать ребёнка: Чужикова Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чужиков Сидор Афиногенович

Мать ребёнка: Чужикова Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Чужикова Ирина Афиногеновна

Мать ребёнка: Чужикова Анастасия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.12.1845

Сын: Чужиков Игнат Афиногенович

Мать ребёнка: Чужикова Марфа Ферапонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чужикова Марфа Ферапонтовна

Смерть
Неизвестно