Чужиков Афиноген Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1809
Отец: Чужиков Василий Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1824
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Чужикова Марфа Афиногеновна
Мать ребёнка: Чужикова Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чужиков Сидор Афиногенович
Мать ребёнка: Чужикова Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Чужикова Ирина Афиногеновна
Мать ребёнка: Чужикова Анастасия Георгиевна
Рождение ребёнка
23.12.1845
Сын: Чужиков Игнат Афиногенович
Мать ребёнка: Чужикова Марфа Ферапонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно