Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1924
Дочь: Овчинникова Зоя
Отец ребёнка: Гаврила
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охлупина Таисья
Отец ребёнка: Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрекаловских Александра
Отец ребёнка: Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Николай
Отец ребёнка: Гаврила
Смерть
Неизвестно