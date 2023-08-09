Тарскова (Охотнина) Улитта Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Охотнин Павел Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1834
Рождение ребёнка
30.03.1836
Дочь: Агафия Павлова
Отец ребёнка: Тарсков Павел Герасимов
Рождение ребёнка
13.06.1838
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Тарсков Павел Герасимов
Рождение ребёнка
02.07.1839
Отец ребёнка: Тарсков Павел Герасимов
Смерть
Неизвестно