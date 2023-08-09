Тарскова (Охотнина) Улитта Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарскова (Охотнина) Улитта Павлова

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Охотнин Павел Егоров

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.07.1834

Муж: Тарсков Павел Герасимов

Рождение ребёнка
30.03.1836

Дочь: Агафия Павлова

Отец ребёнка: Тарсков Павел Герасимов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1838

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Тарсков Павел Герасимов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1839

Сын: Тарсков Андрей Павлов

Отец ребёнка: Тарсков Павел Герасимов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно