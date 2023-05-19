Вержиковская (Ищенко) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Ищенко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1894
Рождение ребёнка
14.12.1894
Сын: Вержиковский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Вержиковский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
09.09.1903
Сын: Вержиковский Аким Яковлевич
Отец ребёнка: Вержиковский Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
05.05.1906
Сын: Вержиковский Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Вержиковский Яков Матвеевич
Бракосочетание
15.07.1913
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно