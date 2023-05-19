Вержиковская (Ищенко) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вержиковская (Ищенко) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ищенко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Вержиковский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
14.12.1894

Сын: Вержиковский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Вержиковский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
09.09.1903

Сын: Вержиковский Аким Яковлевич

Отец ребёнка: Вержиковский Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
05.05.1906

Сын: Вержиковский Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Вержиковский Яков Матвеевич

Бракосочетание
15.07.1913

Муж: Крючков Петр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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