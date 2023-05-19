Вержиковская Татьяна Мироновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1900
Сын: Вержиковский Григорий Константинович
Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Вержиковский Лаврентий Константинович
Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович
Рождение ребёнка
12.08.1904
Сын: Вержиковский Александр Константинович
Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович
Рождение ребёнка
12.03.1909
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович
Рождение ребёнка
30.06.1917
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно