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Вержиковская Татьяна Мироновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1900

Сын: Вержиковский Григорий Константинович

Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Вержиковский Лаврентий Константинович

Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович

Рождение ребёнка
12.08.1904

Сын: Вержиковский Александр Константинович

Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович

Рождение ребёнка
29.10.1906

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович

Рождение ребёнка
12.03.1909

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович

Рождение ребёнка
30.06.1917

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Вержиковский Константин Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вержиковский Константин Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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