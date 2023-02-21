Генина Мария Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генина Мария Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985

Отец: Генин Виталий

Мать: Генина Ольга Васильевна

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