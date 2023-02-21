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Генина Мария Витальевна
Генина Мария Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.1985
Пол
Женский
Отец
Генин Виталий
Мать
Генина Ольга Васильевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985
Отец:
Генин Виталий
Мать:
Генина Ольга Васильевна
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