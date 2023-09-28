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Маргарит Афанасий Харлампиевич
Маргарит Афанасий Харлампиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Мужской
Отец
Вербанов Алачка Харлампий Васильевич
1909 г.р.
Мать
Маргарит Стефанида Николаевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Вербанов Алачка Харлампий Васильевич
Мать:
Маргарит Стефанида Николаевна
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