Голубев Николай Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1954
Сын: Голубева Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Денисова Людмила Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Денисова Людмила Матвеевна
Смерть
Неизвестно