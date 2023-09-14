Голубев Николай Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Николай Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1954

Сын: Голубева Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Денисова Людмила Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Денисова Людмила Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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