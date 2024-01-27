Занько Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занько Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Демиденко Георгий (Жора) Иванович

Мать: Демиденко Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2002
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