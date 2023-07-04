Абдувалиева Лениза Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдувалиева Лениза Губайдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куваков Губайдулла Абдулович

Мать: Кувакова Гишкия ?

Рождение ребёнка
17.05.1965

Сын: Абдувалиев Рустэм Фуатович

Отец ребёнка: Абдувалиев Фуат

Рождение ребёнка
30.05.1967

Дочь: Луиза Фуатовна

Отец ребёнка: Абдувалиев Фуат

Рождение ребёнка
04.03.?

Дочь: Гуломова Лилия Фуатовна

Отец ребёнка: Абдувалиев Фуат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдувалиев Фуат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдувалиев Фуат