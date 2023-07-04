Абдувалиева Лениза Губайдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куваков Губайдулла Абдулович
Мать: Кувакова Гишкия ?
Рождение ребёнка
17.05.1965
Сын: Абдувалиев Рустэм Фуатович
Отец ребёнка: Абдувалиев Фуат
Рождение ребёнка
30.05.1967
Дочь: Луиза Фуатовна
Отец ребёнка: Абдувалиев Фуат
Рождение ребёнка
04.03.?
Дочь: Гуломова Лилия Фуатовна
Отец ребёнка: Абдувалиев Фуат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдувалиев Фуат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдувалиев Фуат