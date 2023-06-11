Сажина (Агафонова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажина (Агафонова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1953

Муж: Сажин Борис Михайлович

Бракосочетание
1953

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.11.1954

Сын: Сажин Александр Борисович

Отец ребёнка: Сажин Борис Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.1961

Сын: Сажин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Сажин Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Борис Михайлович

Смерть
Неизвестно