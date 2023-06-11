Сажина (Агафонова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Бракосочетание
1953
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.11.1954
Сын: Сажин Александр Борисович
Отец ребёнка: Сажин Борис Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1961
Отец ребёнка: Сажин Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно