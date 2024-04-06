Шебедев Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Шебедева (Шебедева) Екатерина
Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
27.08.1924
Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1927
Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
16.08.1932
Дочь: Кобец (Шебедева) Роза Алексеевна
Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно