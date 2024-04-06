Шебедев Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебедев Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Шебедева (Шебедева) Екатерина

Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
27.08.1924

Сын: Шебедев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1927

Сын: Шебедев Лука Алексеевич

Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
16.08.1932

Дочь: Кобец (Шебедева) Роза Алексеевна

Мать ребёнка: Шебедева Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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