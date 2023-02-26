Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Василий Матвеев
Василий Матвеев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
25.11.1902
Пол
Мужской
Отец
Матвей Андреев
1877 г.р.
Мать
Мелания Алексеева
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.11.1902
Рождение
1902
Отец:
Матвей Андреев
Мать:
Мелания Алексеева
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия