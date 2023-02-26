Василий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

25.11.1902

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.11.1902
Рождение
1902

Отец: Матвей Андреев

Мать: Мелания Алексеева

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