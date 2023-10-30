Самородова (Ветрова) Матрена Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Ветров Евдоким Перович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Самородов Савелий Григорьевич
Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Самородов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Самородов Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно