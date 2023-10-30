Самородова (Ветрова) Матрена Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самородова (Ветрова) Матрена Евдокимова

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Ветров Евдоким Перович

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Самородов Савелий Григорьевич

Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Самородов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Самородов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Самородов Григорий Андреевич

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самородов Григорий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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