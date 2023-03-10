Мавлютов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.06.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.2015
Дочь: Мавлютова Мирослава Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2017
Сын: Мавлютов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности