Мавлютов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлютов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.06.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.2015

Дочь: Мавлютова Мирослава Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.2017

Сын: Мавлютов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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