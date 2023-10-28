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Привалов Алексей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

25.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Привалов Осип Иванович

Мать: Привалова Василиса

Рождение ребёнка
1923

Сын: Привалов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1925

Сын: Привалов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Привалов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Привалова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна

Смерть
25.09.1966
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