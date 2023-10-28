Привалов Алексей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти25.09.1966
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Привалов Осип Иванович
Мать: Привалова Василиса
Рождение ребёнка
1923
Сын: Привалов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1925
Сын: Привалов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Привалов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Привалова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Привалова Ефросинья Васильевна
Смерть
25.09.1966