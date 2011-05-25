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Абдуллин Рашит Файзрахманович

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

28.12.1930

Дата смерти

25.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1930

Отец: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Мать: Абдуллина (Хамитова) Мамдуха Агмалетдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Образование
Неизвестно
Высшее
Работа или профессия
С 1974 по 1992
Директор
Смерть
25.05.2011
Похороны
Неизвестно

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