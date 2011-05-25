Абдуллин Рашит Файзрахманович
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения28.12.1930
Дата смерти25.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Образование
Неизвестно
Высшее
Работа или профессия
С 1974 по 1992
Директор
Похороны
Неизвестно