Hämäläinen Hemmi Tanelinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hämäläinen Hemmi Tanelinpoika

Место рождения

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

30.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905

Отец: Hämäläinen Taneli Juhonpoika

Мать: Hämäläinen Katrina

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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