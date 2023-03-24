Hämäläinen Hemmi Tanelinpoika
Место рожденияNaatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения30.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905
Отец: Hämäläinen Taneli Juhonpoika
Мать: Hämäläinen Katrina
Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно