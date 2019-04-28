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Бундин Иван

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Место рождения

Астраханская обл.

Дата рождения

28.04.1902

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1902

Отец: Бундин Тимофей

Мать: Бундина Анна

Астраханская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1926

Дочь: Ткачёва Таисия

Мать ребёнка: Бундина Фекла

Рождение ребёнка
18.05.1933

Дочь: Абраменко Мария

Мать ребёнка: Бундина Фекла

Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бундина Фекла

Смерть
1976
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
о.Сарпинский