Бундин Иван
Место рожденияАстраханская обл.
Дата рождения28.04.1902
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1902
Отец: Бундин Тимофей
Мать: Бундина Анна
Астраханская обл.
Рождение ребёнка
13.10.1926
Дочь: Ткачёва Таисия
Мать ребёнка: Бундина Фекла
Рождение ребёнка
18.05.1933
Дочь: Абраменко Мария
Мать ребёнка: Бундина Фекла
Каменный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бундина Фекла
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
о.Сарпинский