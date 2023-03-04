Наговицына (Буторина) Марина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Захватаевского
Бракосочетание
22.07.1874 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1876 ст.
Сын: Наговицын Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Наговицын Михаил Павлович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно