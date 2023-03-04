Наговицына (Буторина) Марина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицына (Буторина) Марина Стефановна

Наговицына (Буторина) Марина Стефановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Захватаевского
Бракосочетание
22.07.1874 ст.

Муж: Наговицын Михаил Павлович

Рождение ребёнка
19.08.1876 ст.

Сын: Наговицын Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Наговицын Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close