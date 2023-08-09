Евграфов Даниил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфов Даниил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Евграфов Юрий Петрович

Мать: Евграфова Алена